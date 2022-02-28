آداب عين شمس تعلن نتائج الدراسات العليا بالكلية

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم الإعلان عن نتائح الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب التوجه للكلية لمعرفة النتائج .

وأضاف مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه يمكن الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي: https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/.

وكشف الدكتور مصطفي مرتضي أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7

أكد عميد كلية الآداب علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية مشيرا الي معرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول

على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudent .

وأوضح الدكتور مرتضي ان الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .

استعدادا للملتقى التوظيفي الذى تعتزم جامعة عين شمس إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.

قررت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز التدريب والاستشارات ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وتنسيق وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية وبالتعاون مع مركز التوظيف برئاسة الدكتور ايمن فريد ، إعادة تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي، وذلك لتدريبيهم على مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات التوظيف، والمهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف ، حيث تتناول الورشة تعريف بالملتقى وكيفية الاستعداد له ، كيفية التواصل مع ممثلي الشركات المشاركة في الملتقى ، كيفية رسم الصورة الذهنية وخلق الانطباع الجيد لدى الآخرين ، بناء شبكة العلاقات ، تعقد الورشة يوم ٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بمدرج غربال .

يقدم الورشة كل من : الاء ناير منسق التدريب ، واحمد صلاح مرشد التوجيه المهنى .



من الجدير بالذكر أن جميع المحاضرات والورش التي يقدمها مركز التوظيف مجانية لطلبة وخريجي الجامعة مع الالتزام بالحضور ، الذى يعد شرطا أساسيا لحضور الملتقى التوظيفي.

ويستلم المشاركون شهادات رقمية بعد إتمامهم البرنامج.