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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟ الافتاء تجيب

نوى قضاء فوائت الصلاة
نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟

نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث يقول السائل:" نوى شخص أن يؤدي ما عليه من فوائت الصلاة والصوم وتاب توبة نصوحة لكن الموت حضره قبل أن يكمل فهل يغفر الله له؟

نوى قضاء فوائت الصلاة والصوم ثم مات فهل يغفر له؟ 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته:" نعم، الله عزوجل غفور رحيم، فالرجل الذي تاب من قتل مائة نفس قدم توبة صادق ولم يصلي أو يصوم أو أن يفعل أي شيء آخر".

وتابع: "اللي عليه فوائت يجب أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن ينوي قضاء ما عليه، وإذا وفاته المنية حتى وإن قضى ركعة واحدة فالله غفور رحيم". 

هل يجوز أداء قيام الليل بنية قضاء فوائت الصلاة؟

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".
وأجاب عن السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا " لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة ان صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا ". 


حكم قضاء الصلوات الفائتة مع النوافل 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينا فى رقبته عليه أن يقضيه.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «انتظمت فى صلاتى مؤخرا فماذا أفعل فيما فاتنى؟ هل أواظب على السُنة أم أصلي الفرض بفرضين؟»، أن من فاته صيام أو زكاة أو قضاء صلاة وتاب فهذا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه المطالبة فلكٍ أن تصلى السُنة أو النوافل ولكن عندما لا يكن عليك فرائض فائتة فأدى ما عليك ثم تنفلي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى).

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب بأن يصلى الصلاة الحاضرة أولًا ثم الفائتة.

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