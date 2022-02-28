ممثل جورجيا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في مهمته.. فيديو

قال ممثل جورجيا في الأمم المتحدة ، إن مجلس الأمن فشل في أن يتولى مهمته كـ أمين على السلام والأمن، وبالتالي نجد لازاما علينا أن نمكن الأمم المتحدة بالوفاء بالأغراض التي أنشئت من أجلها .

وأضاف ممثل جورجيا في الأمم المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الازمة الاوكرانية ، إن العدوان العسكري الروسي يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا جميعا، مؤكدا اننا نعرف في جورجيا ماهو ثمن الحرب خصوصا أن الأطفال والنساء هم من يدفعون هذا الثمن .

وأوضح ممثل جورجيا في الأمم المتحدة ، إن جورجيا تعمل على دعم أوكرانيا من أجل حريتها.