عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين النووي.. أسوأ كوابيس بايدن خلال رئاسته العصيبة لأمريكا

بايدن
بايدن

فتح الغزو الروسي  لأوكرانيا فصلاً جديداً ومحفوفاً بالمخاطر في رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حيث يختبر الغزو تطلعاته للدفاع عن الديمقراطية على المستوى العالمي ودفعه إلى صراع طويل الأمد لاستعادة الأمن الأوروبي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت تقارير صحفية، إن مسار الغزو ، مسار مختلف تمامًا عما كان يتخيله بايدن عندما بدأت إدارته العام الماضي بأهداف مواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم وإعادة الاستثمارات إلى الداخل.

تحدث بايدن عن إقامة علاقة "مستقرة ويمكن التنبؤ بها" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهو وصف يشير إلى أنه يمكن بعد ذلك توجيه تركيز أمريكا نحو تحديات أخرى أكثر إلحاحًا.


يواجه الآن بايدن اندلاع أسوأ قتال في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
و على الرغم من أن القوات الأمريكية ليست متدخلة بشكل مباشر في الأزمة، إلا أن الصراع يختبر حدود القوة الأمريكية وضمانات بايدن الانتخابية، من أنه في وضع جيد لقيادة البلاد على المسرح الدولي.

قال بايدن يوم الخميس في البيت الأبيض: "نحن نقف في وجه المتنمرين. نحن ندافع عن الحرية. هذا نحن.".

لكن جهوده لمنع الغزو من خلال التهديد بفرض عقوبات وفضح الحيلة الروسية ،  لم تنجح. 
يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن موسكو تخطط للإطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا وتنصيب نظام دمية في يد  موسكو.
أجبر السيناريو القاتم بايدن على التحول نحو خطط معقدة لمعاقبة روسيا اقتصاديًا وإظهار خطر قيام حكومة استبدادية بقلب ديمقراطية مجاورة.

قال تيموثي نفتالي ، المؤرخ في جامعة نيويورك الدارس لتاريخ  الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي "هذه معركة قد تستغرق سنوات. مستقبل أوروبا يعتمد على دفع الكرملين ثمن جرائم الحرب. إذا أفلت بوتين من هذا ، فما هي الدولة التالية؟ "، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو أسوأ كوابيس بايدن.

أعلن بايدن عن عقوبات إضافية  ، تستهدف البنوك الروسية من خلال تجميد الأصول الموجودة في الدول الغربية والحد من قدرة موسكو على استيراد التكنولوجيا الحيوية مثل أشباه الموصلات.

وقال بايدن: "لقد صممنا هذه العقوبات عن قصد لتعظيم التأثير طويل المدى على روسيا وتقليل التأثير على الولايات المتحدة وحلفائنا".

وحول تأثير ذلك عليه وعلى حزبه، سيختبر الصراع صبر أمريكا للعب دور رئيسي في الصراعات الخارجية، حتى لو لم تكن القوات الأمريكية هي نفسها من تقاتل. 
يواجه بايدن بالفعل معدلات قبول منخفضة ، وتعثرت أجندته المحلية، بما في ذلك مبادرات التعليم وبرامج المناخ.
و الآن يمكن أن تساهم الآثار الاقتصادية المترتبة على العقوبات في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في وقت يُنظر فيه بالفعل إلى الديمقراطيين على أنهم من المرجح أن يفقدوا السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

قال: "أريد الحد من الألم الذي يشعر به الشعب الأمريكي في ضخ الغاز". "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي.".

قد يكون الحفاظ على جبهة موحدة مع الحلفاء أمرًا صعبًا أيضا، حيث يقول محللون أن بوتين "سيختبر تصميم الغرب ليرى ما إذا كنا سنبقى معًا".

قال نفتالي إن بايدن ، وهو سياسي يتمتع بخبرة عميقة في السياسة الخارجية والذي تبنى الدور الأمريكي التقليدي المتمثل في ترسيخ التحالف عبر الأطلسي ، "مؤهل بشكل فريد تقريبًا لتولي تلك القيادة".

أضاف: "إنها تعيد تشكيل رئاسته"، وهذا يمنحه فرصة لإثبات الحجج التي تقول إنك بحاجة إلى رئيس يفهم التحالفات ويدرك أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردك.

كان تعزيز العلاقات الدولية جزءًا من عرض بايدن للناخبين عندما كان يخوض المنافسة ضد الرئيس دونالد ترامب ، الذي ازدري التحالفات الطويلة في أوروبا.

وبينما أظهر ترامب حميمية مع بوتين ، صور بايدن الزعيم الروسي على أنه خصم في صراع عالمي بين الاستبداد والديمقراطية.

قال بايدن في خطاب السياسة الخارجية خلال حملته الرئاسية: "يريد فلاديمير بوتين أن يخبر نفسه وأي شخص يمكنه أن يخدعه ليصدقه أن الفكرة الليبرالية عفا عليها الزمن - لأنه يخشى قوتها".

يوم الخميس ، وصف بايدن بوتين بأنه شخص لديه "رؤية شريرة لمستقبل عالمنا" ، مكان "تأخذ فيه الدول ما تريد بالقوة".

 

أمريكا روسيا دونالد ترامب استثمار أوكرانيا الصين الحرب العالمية الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انتخابات ديمقراطي بوتين العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

أمطار من غدٍ.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. واحذروا لـ3 أيام

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

"العربية": الجيش الروسي على أعتاب العاصمة الأوكرانية كييف

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

إصابة سيد عبد الحفيظ بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

إنذار شديد للصين.. وفد أمريكي يزور تايوان غدا

كيف ستحدث الحرب النووية بين روسيا والولايات المتحدة

الغزو الروسي لأوكرانيا يتصدر عناوين صحف الكويت: حرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق.. والشيخ نواف يهنئ المواطنين والمقيمين بالعيد الوطنى.. ومصر تؤمن احتياجاتها من القمح

"حظر شامل".. القارة الأوروبية منطقة محرمة على طائرات روسيا..قائمة بأبرز الدول

اليابان تنضم لمعسكر الكبار وتفرض عقوبات رادعة ضد روسيا

وزيرة بريطانية: بوتين يبدأ رحلة نهايته بسبب فعلته في أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

ادفنوهم بكرامة..طلب غريب من أوكرانيا للصليب الأحمر الدولي لتكريم الجنود الروس

ترشيحاتنا

بوتين النووي.. أسوأ كوابيس بايدن خلال رئاسته العصيبة لأمريكا

أبزرها تسلا سايبر ترك… شركات تكشف عن موديلات 2022 الشهر المقبل

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. سبب طلاق مفيدة شيحة ومن هو طليقها؟

إمبراطورية الكذب.. بوتين يشن هجوما عنيفا على الغرب بسبب العقوبات ضد روسيا

زينتشينكو يطالب بعقوبات رياضية قاسية على روسيا

نتائج مبشرة.. روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلي نقاط يمكن الاتفاق عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

المنازل تغرق وأرواح المواطنين مهددة.. السكان يهربون من السيول لأسطح البيوت بأستراليا

ضحك ولعب وجد.. هاني رمزي وداليا البحيري في أحلى كلام مع أحمد فهمي

فيديو

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

خدوا بالكم .. هدى هاني تروي تفاصيل نجاتها من الموت اللذيذ .. "فيديو"

المحطة 40 .. شاهد| أحدث أغاني نانسي زعبلاوي

شيري عادل: هفكر كويس قبل الارتباط ونجاح أيام فاق التوقعات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ