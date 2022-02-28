بوتين النووي.. أسوأ كوابيس بايدن خلال رئاسته العصيبة لأمريكا

فتح الغزو الروسي لأوكرانيا فصلاً جديداً ومحفوفاً بالمخاطر في رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حيث يختبر الغزو تطلعاته للدفاع عن الديمقراطية على المستوى العالمي ودفعه إلى صراع طويل الأمد لاستعادة الأمن الأوروبي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت تقارير صحفية، إن مسار الغزو ، مسار مختلف تمامًا عما كان يتخيله بايدن عندما بدأت إدارته العام الماضي بأهداف مواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم وإعادة الاستثمارات إلى الداخل.

تحدث بايدن عن إقامة علاقة "مستقرة ويمكن التنبؤ بها" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهو وصف يشير إلى أنه يمكن بعد ذلك توجيه تركيز أمريكا نحو تحديات أخرى أكثر إلحاحًا.



يواجه الآن بايدن اندلاع أسوأ قتال في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

و على الرغم من أن القوات الأمريكية ليست متدخلة بشكل مباشر في الأزمة، إلا أن الصراع يختبر حدود القوة الأمريكية وضمانات بايدن الانتخابية، من أنه في وضع جيد لقيادة البلاد على المسرح الدولي.

قال بايدن يوم الخميس في البيت الأبيض: "نحن نقف في وجه المتنمرين. نحن ندافع عن الحرية. هذا نحن.".

لكن جهوده لمنع الغزو من خلال التهديد بفرض عقوبات وفضح الحيلة الروسية ، لم تنجح.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن موسكو تخطط للإطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا وتنصيب نظام دمية في يد موسكو.

أجبر السيناريو القاتم بايدن على التحول نحو خطط معقدة لمعاقبة روسيا اقتصاديًا وإظهار خطر قيام حكومة استبدادية بقلب ديمقراطية مجاورة.

قال تيموثي نفتالي ، المؤرخ في جامعة نيويورك الدارس لتاريخ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي "هذه معركة قد تستغرق سنوات. مستقبل أوروبا يعتمد على دفع الكرملين ثمن جرائم الحرب. إذا أفلت بوتين من هذا ، فما هي الدولة التالية؟ "، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو أسوأ كوابيس بايدن.

أعلن بايدن عن عقوبات إضافية ، تستهدف البنوك الروسية من خلال تجميد الأصول الموجودة في الدول الغربية والحد من قدرة موسكو على استيراد التكنولوجيا الحيوية مثل أشباه الموصلات.

وقال بايدن: "لقد صممنا هذه العقوبات عن قصد لتعظيم التأثير طويل المدى على روسيا وتقليل التأثير على الولايات المتحدة وحلفائنا".

وحول تأثير ذلك عليه وعلى حزبه، سيختبر الصراع صبر أمريكا للعب دور رئيسي في الصراعات الخارجية، حتى لو لم تكن القوات الأمريكية هي نفسها من تقاتل.

يواجه بايدن بالفعل معدلات قبول منخفضة ، وتعثرت أجندته المحلية، بما في ذلك مبادرات التعليم وبرامج المناخ.

و الآن يمكن أن تساهم الآثار الاقتصادية المترتبة على العقوبات في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في وقت يُنظر فيه بالفعل إلى الديمقراطيين على أنهم من المرجح أن يفقدوا السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

قال: "أريد الحد من الألم الذي يشعر به الشعب الأمريكي في ضخ الغاز". "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي.".

قد يكون الحفاظ على جبهة موحدة مع الحلفاء أمرًا صعبًا أيضا، حيث يقول محللون أن بوتين "سيختبر تصميم الغرب ليرى ما إذا كنا سنبقى معًا".

قال نفتالي إن بايدن ، وهو سياسي يتمتع بخبرة عميقة في السياسة الخارجية والذي تبنى الدور الأمريكي التقليدي المتمثل في ترسيخ التحالف عبر الأطلسي ، "مؤهل بشكل فريد تقريبًا لتولي تلك القيادة".

أضاف: "إنها تعيد تشكيل رئاسته"، وهذا يمنحه فرصة لإثبات الحجج التي تقول إنك بحاجة إلى رئيس يفهم التحالفات ويدرك أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردك.

كان تعزيز العلاقات الدولية جزءًا من عرض بايدن للناخبين عندما كان يخوض المنافسة ضد الرئيس دونالد ترامب ، الذي ازدري التحالفات الطويلة في أوروبا.

وبينما أظهر ترامب حميمية مع بوتين ، صور بايدن الزعيم الروسي على أنه خصم في صراع عالمي بين الاستبداد والديمقراطية.

قال بايدن في خطاب السياسة الخارجية خلال حملته الرئاسية: "يريد فلاديمير بوتين أن يخبر نفسه وأي شخص يمكنه أن يخدعه ليصدقه أن الفكرة الليبرالية عفا عليها الزمن - لأنه يخشى قوتها".

يوم الخميس ، وصف بايدن بوتين بأنه شخص لديه "رؤية شريرة لمستقبل عالمنا" ، مكان "تأخذ فيه الدول ما تريد بالقوة".