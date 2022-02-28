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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرمان وعسل النحل..حوار مجتمعى أول لتكتلات الحاصلات البستانية بأسيوط

الرمان وعسل النحل
الرمان وعسل النحل في الحوار المجتمعى الاول لتكتلات الحاصلات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان قرية النواميس بمركز البدارى شهدت ،اليوم الاثنين ، تنظيم فعاليات الحوار المجتمعى الاول الخاص بالتكتلات الاقتصادية  ( الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل ) ، وذلك بقاعة الاجتماعات بقرية النواميس ، لتحقيق تنمية اقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الممول من الحكومة المصرية ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية ، والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظة اسيوط .

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جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة  هبة البهيدي مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور باسم عدلى استشاري التكتلات والتنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وأحمد عبد الكريم ابوحطب اخصائى التنمية الاقتصادية والتكتلات بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعبد اللطيف فضالة عضو لجنة التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وممثلى جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية وبعض مزارعين الرمان والعمال و التجار و الموردين وأصحاب المناحل و المصدرين والباحثين العلميين المختصين و الجهات الحكومية الداعمة والجمعيات والمجتمع المدني والمستثمرين .
حيث بدأت فعاليات الحوار بالافتتاح والترحيب بالحضور ثم التعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر واهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية ثم عرض للوضع الحالى لتكتل ( الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل ) ،ثم مناقشة عامة مع اعضاء جلسة الحوار المجتمعى والاستماع الى مقترحات الحضور ثم استعراض توجهات السوق المحلى والدولى ثم خارطة الطريق " ماذا بعد " .
واشار أحمد ابوحطب اخصائى التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الى ان جلسة الحوار المجتمعى تحدث فيها الدكتورة هبة البهيدى والدكتور باسم عدلى وتضمنت الجلسة مناقشة سلسلة القيمة الحالية للتكتل وأهم المشكلات التى تواجه سلسلة القيمة والاسواق المحلية والعالمية الخاصة بتكتل ( الحاصلات البستانية – الرمان وعسل النحل ) ومناقشة الخطوات القادمة الخاصة بتنمية وتطوير التكتل وذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لكافة الاطراف المشاركة فى اللقاء من خلال التعريف بالمشروع ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والمساهمة فى بناء الثقة بين اعضاء التكتل للمضى قدما فى استكمال مسيرة التخطيط لتنمية كيانات واعضاء التكتل اقتصادياً واجتماعياً وفتح الحوار المجتمعى والمناقشة فيما يخص القضايا التى تواجه نمو التكتلات بالمشاركة بين الكيانات المكونة للتكتل والجهات الحكومية والتنفيذية المعنية داخل المحافظة والاتفاق على طبيعة العمل فى المرحلة القادمة .
وأوضحت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أهمية محصول الرمان والذى تتميز به محافظة اسيوط فى كمية الانتاج وجودة المحصول الذى جعله يحتل المركز الاول عالمياً ويحظى بشهرة وسمعة عالمية ويتم تصديره لاغلب دول العالم بكميات كبيرة لافتة الى اهمية تعظيم الاستفادة من محصول الرمان من خلال انشاء مصنع لمركزات الرمان ومشتقاته وتسويق تلك المنتجات عالميا لتحقيق اعلى عائد اقتصادى فضلا عن اهمية عسل النحل الذى ينتجه مركزى البدارى وساحل سليم بكميات كبيرة من خلال المناحل المنتشرة بقرى المركزين ويصدر اغلب الانتاج الى اغلب الدول العربية والعالمية مشيرة الى اهمية تنمية تلك التكتلات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق تنمية فعلية ومستدامة .
يذكر ان المرحلة الاولى من مراحل عمل تنمية التكتلات الاقتصادية انتهت الى اختيار تكتلين لتنميتهما بمحافظة أسيوط وهما تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز ابنوب وتكتل الزراعات البستانية وعسل النحل بمركزى البدارى وساحل سليم ثم تأتى المرحلة الثانية والمعنية بدراسة الموقف التفصيلى للتكتل متضمن مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل والتعرف على توجهات السوق المحلى والدولى للمنتجات التى تخرج من كلا التكتلين مشيرا الى ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على اهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

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