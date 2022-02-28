تصعيد جديد.. أمريكا تطرد 12 عضوا من بعثة روسيا بالأمم المتحدة

أبلغت أمريكا، اليوم الإثنين، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته، حسبما أفادت قناة “العربية”.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة، إن “الغرب بدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة”.

وأشار إلي أن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو.

ومنذ قليل، أعلنت تركيا، حظر مرور السفن العسكرية من مضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك استنادا لاتفاقية مونترو، وهو ما يعني منع السفن الحربية الروسية من استخدام المضيقين للوصول إلى البحر الأسود، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لن تسمح للسفن الحربية بالمرور عبر المضائق، وحذرت جميع الدول الساحلية على البحر الأسود وغير الساحلية من ذلك.

وأشار إلى أن بلاده التزمت بما تنص عليه اتفاقية مونترو، بشأن عبور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردانيل.