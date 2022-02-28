عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. أمريكا تطرد 12 عضوا من بعثة روسيا بالأمم المتحدة

أمريكا رورسيا
أمريكا رورسيا

أبلغت أمريكا، اليوم الإثنين، مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بطرد 12 عضوا من بعثته، حسبما أفادت قناة “العربية”.

وقال نيبينزيا، إن “واشنطن اتخذت خطوة عدائية جديدة ضد بعثتنا في الأمم المتحدة وأبلغتنا بطرد 12 عضوا من البعثة”.

إستراتيجية روسيا "الغريبة" في اجتياح ساحل أوكرانيا على البحر الأسود.. فيديو

بلينكن يشكر تركيا على دعمها في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا

وأوضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "العملية الخاصة" في أوكرانيا لم يكن مقصورا على الشرق.

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة، إن “الغرب بدأ بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة”. 

وأشار إلي أن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى الناتو. 

ومنذ قليل، أعلنت تركيا، حظر مرور السفن العسكرية من مضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك استنادا لاتفاقية مونترو، وهو ما يعني منع السفن الحربية الروسية من استخدام المضيقين للوصول إلى البحر الأسود، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لن تسمح للسفن الحربية بالمرور عبر المضائق، وحذرت جميع الدول الساحلية على البحر الأسود وغير الساحلية من ذلك.

وأشار إلى أن بلاده التزمت بما تنص عليه اتفاقية مونترو، بشأن عبور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردانيل.

أمريكا واشنطن الناتو روسيا الأمم المتحدة فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا اخبار روسيا واوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

موضوعات متعلقة

اشتعال الحرب.. كييف تتعرض لقصف شديد وتدعو سكانها للاحتماء بالملاجئ

تركيا تمنع مرور جميع السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل

بورصتا "ناسداك ونيويورك" توقفان التداول على أسهم الشركات الروسية

وزير دفاع أوكرانيا: سنمنح المال والعفو لجنود الجيش الروسي حال ألقوا السلاح

بعد اتصال بوتين وماكرون.. فرنسا تنقل سفارتها في أوكرانيا إلى خارج كييف

بسبب غزو أوكرانيا.. إغلاق موانئ بريطانيا أمام سفن روسيا

مجلس الأمن يصنف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ويفرض حظرا على أسلحتها

أوكرانيا: كييف تتعرض لقصف بصواريخ باليستية

ترشيحاتنا

وفاة عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

ما حكم رفع اليد عند كل حركة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

وزير التموين: إضافة مليون فدان لمساحات زراعة القمح خلال 3 سنوات.. فيديو

الخارجية الأمريكية: لا رغبة لدينا في نزاع مع روسيا.. ومازلنا نؤمن بالدبلوماسية

الطن زاد 100دولار.. المصيلحي: 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح من الخارج

الغرفة التجارية: الأزمات العالمية وراء ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقط في حب حفيدة الملك.. حكايات من حياة الراحل يوسف شعبان وكيف تحكم في محسن ممتاز

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

لأول مرة.. بعثة مصرية تكتشف مجموعة آبار مياه تعود للعصر الفرعوني بسيناء

فيديو

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

راجع ليه أحدث كليبات صولا عمر بعد نجاح مقصودة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ