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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك يا لبنان.. منة فضالي تبهر المتابعين وسط الثلوج

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة من رحلتها في لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي مرتدية جاكيت باللون الأحمر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وعلقت كاتبة: “بحبك يا لبنان”.

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وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

الفنانة منه فضالى منة فضالي لبنان حكاية تاج راسنا بابا تاج راسنا بابا مسلسل نصيبي وقسمتك

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