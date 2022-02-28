الخارجية الأمريكية: لا رغبة لدينا في نزاع مع روسيا.. ومازلنا نؤمن بالدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع جميع رؤساء العالم لزيادة عزلة روسيا سياسيا وماليا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس:"فصلنا البنوك الأساسية في روسيا عن نظام سويفت". و"اتخذنا مزيدا من الإجراءات ضد النظام المالي الروسي ردا على انتهاك الكرملين للقانون الدولي".

وأضافت الخارجية الأمريكية:"العقوبات ستؤثر بشكل كبير على دائرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الضيقة". و"نقدم الدعم اللازم لأوكرانيا وسنستمر في ذلك".

وتابع:" نقوم بتشكيل فريق عمل للعثور على الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات وتجميدها"، و"لا رغبة لدينا في نزاع مع روسيا ولكننا واثقون من قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا". وأشار إلى أن "عقوباتنا على روسيا جاءت ردا على أفعالها وما زلنا نؤمن بالدبلوماسية".

وشددت الخارجية الأمريكية على أن "استخدام الأسلحة النووية ستكون له تبعات كارثية".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بالمباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن النظام في بيلاروسيا أصبح خاضعًا لروسيا.

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن في حال "تحول الخطاب الروسي لعمل يهددنا أو يهدد حلفاءنا بشكل مباشر فسنرد بحزم وحسم"، و"سنواصل التصعيد ضد روسيا إذا استمرت في تأجيج الصراع في أوكرانيا".