ما هو كتيب صحة الأم والطفل الياباني المستخدم في أكثر من 50 دولة؟

زاد التساؤل في الآونة الأخيرة حول ما هو كتيب صحة الأم والطفل اليابانى الذي أصبح مستخدما فى اكثر من 50 دولة فى العالم.

كانت بداية استخدام كتيب صحة الأم والطفل الياباني في عام 1948 أى بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية الثانية لإمداد الأسرة بالمعلومات الأساسية عن الحمل والولادة ورعاية الرضيع حتى بداية حياته الدراسية فى سن المرحلة الابتدائية.

وكان كتيب صحة الأم والطفل الياباني غنيا بمعلومات عديدة تهم كل أم ومزودا ببعض الصور الهامة خاصة أن الكثير من الأمهات وقتها كن يعانين من الأمية مما دفع القائمين عليه إلى اضافة الرسوم التوضيحية التى تساعد الأم فى معرفة طرق التعامل مع الرضع والأطفال الصغار فى كافة المواقف المهمة والصعبة .

وما جعل كتيب صحة الأم والطفل الياباني متميزا وسط كل الكتيبات التى استهدفت الامهات ورعاية الأطفال حديثي الولادة أنه شمل أهم المعلومات عن تربية الأطفال وإجابات الأسئلة الشائعة فى هذا المجال مع رسوم توضيحية سهلة الفهم مما جعل النساء من مختلف البلدان يستطعن الاستفادة من كتيب صحة الأم والطفل الياباني ومن هنا انتشر بسهولة فى عدد كبير من الدول.