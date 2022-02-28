عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو كتيب صحة الأم والطفل الياباني المستخدم في أكثر من 50 دولة؟

ماهو كتيب صحة الأم
ماهو كتيب صحة الأم والطفل اليابانى المستخدم فى أكثر من 50 دو

زاد التساؤل في الآونة الأخيرة حول ما هو كتيب صحة الأم والطفل اليابانى الذي أصبح مستخدما فى اكثر من 50 دولة فى العالم.

كانت بداية استخدام كتيب صحة الأم والطفل الياباني في عام 1948 أى بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب العالمية الثانية لإمداد الأسرة بالمعلومات الأساسية عن الحمل والولادة ورعاية الرضيع حتى بداية حياته الدراسية فى سن المرحلة الابتدائية.

نصائح الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

خبيرة تغذية: السوائل تزيد لبن الأم المرضعة وليس الطعام

وكان كتيب صحة الأم والطفل الياباني غنيا بمعلومات عديدة تهم كل أم ومزودا ببعض الصور الهامة خاصة أن الكثير من الأمهات وقتها كن يعانين من الأمية مما دفع القائمين عليه إلى  اضافة الرسوم التوضيحية التى تساعد الأم فى معرفة طرق التعامل مع الرضع والأطفال الصغار فى كافة المواقف المهمة والصعبة .

وما جعل كتيب صحة الأم والطفل الياباني متميزا وسط كل الكتيبات التى استهدفت الامهات ورعاية الأطفال حديثي الولادة أنه شمل أهم المعلومات عن تربية الأطفال وإجابات الأسئلة الشائعة فى هذا المجال مع رسوم توضيحية سهلة الفهم مما جعل النساء من مختلف البلدان يستطعن الاستفادة من كتيب صحة الأم والطفل الياباني ومن هنا انتشر بسهولة فى عدد كبير من الدول.

كتيب صحة الأم والطفل صحة الأم والطفل اليابانى صحة الام والطفل كتيب صحة الأم اليابان الحرب العالمية الحمل والولادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1443 هـ الأربعاء المقبل

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

موضوعات متعلقة

ليست للطفل فقط .. استشاري يعدد مزايا تنظيم الأسرة

حسب السبب .. طرق علاج بحة الصوت

ECMO تقنية جديدة تقلل خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة 50٪

أكلات الخليج .. طريقة عمل مطبق الموز

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

6 أسباب لـ ضعف الدورة الدموية أبرزها السكري

سريعة ومغذية.. طريقة عمل أرز بالخضروات

طريقة عمل المولتن كيك بطريقة سهلة.. بوصفتين مختلفتين

ترشيحاتنا

بعد استبعاد سبارتاك موسكو.. يويفا يعلن تأهل لايبزيج لربع نهائي الدوري الأوروبي

الصحة لشئون السكان: تمكين المرأة اقتصاديا يساعد على الاستقرار الأسري.. فيديو

أبو العينين ينعى الدكتور "عبد الحي عبيد" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أمريكا ترسل وفدا إلى تايوان وسط مخاوف من "غزو صيني" .. تفاصيل

هيروين في بطن الأم للجنين..أكثر من ألف طفل يولدون مدمنين بسبب الأباء في هذه الدولة

خليفة كارتيرون .. المدرب الجديد سيشاهد مباراة الجونة والزمالك من المدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما غياب عن الشاشة.. أين اختفت ملكة الكوميديا عائشة الكيلاني؟

سقط في حب حفيدة الملك.. حكايات من حياة الراحل يوسف شعبان وكيف تحكم في محسن ممتاز

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ