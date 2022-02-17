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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 64 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» بكفر الشيخ

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن الفرق الطبية بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، لدعم صحة الأم والجنين ، قامت بتقديم الخدمة الطبية ، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 64 ألف سيدة حامل ، منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية.

وأوضحت وكيلة الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة ، قدمت الخدمة الطبية لـ 64720 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتي الآن بنسبة 98,2% من المستهدف ، وبلغ عدد من تم فحصهن الأسبوع الماضى 720 سيدة ، مشيرة إلي أن المبادرة تهدف إلي الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالى من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين ، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

 

وتابعت: تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة ، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين ، لمنع إنتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

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وأشارت إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة ، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة ، حسب نوعية المرض المصابة به الأم ، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة ، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص ، وتوافر المستلزمات الطبية بها ، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج ، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

 

وأضافت «سلام»، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عام ، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي ، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من " أطباء ، تمريض ، مدخلي بيانات ، ورائدات ريفيات " ، حيث يبلغ عددهم 182 فريقاً طبياً موزعين على 11 إدارة صحية.

وجاء ترتيب الإدارات من حيث أعلى الترددات كالتالي؛ إدارة بيلا  الصحية يليها إدارة سيدى سالم  الصحية يليها إدارة مطوبس

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