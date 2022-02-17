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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد ورفع كفاءة 5 وحدات صحية في كفر الشيخ بتكلفة 12 مليون جنيه

وحدة صحية جديدة
وحدة صحية جديدة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

وذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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قالت الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير التخطيط بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد الوحدة الصحية بحصة الغنيمى التابعة للإدارة الصحية بقلين والوحدة الصحية بغرب تيرة التابعة للإدارة الصحية بالحامول باعتمادات مالية تجاوزت 12 مليون جنيه.


وأضافت، كما تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالأبعادية بالحامول والوحدة الصحية بالطايفة بكفر الشيخ والوحدة الصحية بتيدا بسيدى سالم باعتمادات مالية تجاوزت 2 مليون جنيه.

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