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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجبلي: المنطقة العربية مؤهلة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر

شريف الجبلي
شريف الجبلي

قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة - ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد- ان ملتقي الاسمدة هذا العام سيناقش العديد من القضايا الهامة سواء قضية الامن الغذائي العربى، وأسعار الاسمدة وتطوراتها في الفترة القادمة وأسعار المواد الخام وخاصة  الغاز في ظل الظروف العالمية الحالية إضافة الى الموضوع الهام وهو موضوع الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر "مستقبل طاقة العالم القادم" ، لما له من اهتمام عربي وعالمي.

وأكد الجبلي  فى تصريحات صحفية اليوم ان الملتقى فى نسخته الجديدة الـ 28 ستشهده القاهرة خلال الفترة من ( 1 - 3 مارس ) الجارى،  موضحا ان المنطقة العربية من اكبر المناطق المؤهلة لإنتاج الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، حيث سيتضمن برنامج الملتقى ورشة عمل حول هذا الموضوع يحضرها متخصصون دوليون في هذا المجال.

وأشار إلى أن الملتقى سيشهد مشاركة 300 شخصية بارزة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذيين والمديرين العامين، مضيفاً أن الملتقى يعتبر أهم حدث اقتصادي فيما يتعلق بصناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  

يذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غیر حكومية – أسس عام 1975 ویعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية و یجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقةويشكل أعضاؤه ما نسبته ثلث تجارة مغذيّات نبات العالم "الأسمدة المعدنية".

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