إيهاب الكومي يكشف 4 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أبرز المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، عقب فسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضي.



وأوضح الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد أن البرتغالي باتشيكو من أبرز الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خاصة كونه تولى التدريب الفني للأبيض سابقا.



وأشار إلى أن هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من بين المرشحين لقيادة الزمالك، فضلا عن معين شعباني، المدير الفني الحالي للنادي المصري.



وفي الوقت ذاته استبعد الكومي احتمالية تفاوض الزمالك مع شعباني قائلا «إدارة الزمالك حريصة على العلاقات الطيبة مع كافة الأندية، وتحترم التعاقدات»، لافتا إلى أن البلجيكي توم سينتفينت من بين المرشحين لتدريب الزمالك.