بعد 60 سنة.. مقتل 3 أشخاص أخذا بالثأر بملوي جنوب المنيا

شهد مركز ملوى جنوب المنيا جريمة قتل بشعه أخذا بالثأر اثر مقتل 3 أشخاص أثناء تواجدهم بأحد الحقول الزراعية وذلك فى قضية عمرها يزيد عن 60 سنه تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من مركز شرطة ملوى يفيد مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة باحدى القرى التابعة للمركز وذلك أثناء تواجدهم بالزراعات على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ .

وافادت التحريات الأولية مقتل كلا من يوسف. ي ونجليه بشرى وعفيفي وأن الواقعة أخذا بالثار وان القضية الأولى مضى عليها ما يزيد عن 60 عاما ، فى مشاجرة بين عائلتين راح ضحيتها أحد أفراد عائلة منهم وظل الثأر يطارد الهاربة الأولى حتى اليوم .

وافادت التحريات أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى ابوقرقاص وفرض كردون أمنى حول القرية منعا لحدوث تطورات .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتجرى النيابه تحقيقاتها فى الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.