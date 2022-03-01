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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحل ودُفن في صمت.. تفاصيل وفاة مخرج بوجي وطمطم باسم رحمي

باسم رحمي
باسم رحمي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، في الساعات الماضية، بعد وفاة باسم رحمي،  مخرج مسلسل بوجي وطمطم؛ بعد صراع مع المرض، وإصابته بالشلل الرباعي. 

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن باسم رحمي قد شيعت جنازته مساء أمس الإثنين 28 فبراير، في تمام السابعة مساءً، حيث شارك في تشييعه وتلقي العزاء على المقابر. 

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بعد إصابته بالشلل الرباعي.. وفاة باسم رحمي مخرج بوجي وطمطم

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بعد إصابته بالشلل.. نجل مخرج "بوجي وطمطم" يكشف تطورات حالته الصحية

وفاة باسم رحمي 

أعلن الفنان منير مكرم -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية-، أمس، خبر وفاة باسم محمود رحمي (مخرج مسلسل بوجي وطمطم) بعد صراع مع المرض وإصابته بالشلل الرباعي.

ولم يكشف منير مكرم تفاصيل جنازة باسم رحمي أو العزاء حتى الآن، واكتفي بالتعليق قائلًا: «الدوام لله .. باسم رحمي .. الدوام لله». 

مرض باسم رحمي 

وجاءت الوفاة؛  بعد استجابة سريعة من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية (قبل شهر واحد) إبان الأزمة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى الذى كان يعانى من شلل رباعى، كما اعلن الفنان مصطفى درويش عير صفحته على فيسبوك.

وقال أشرف زكى فى تصريح لـ “صدى البلد” : ان النقابة ستتولى رعاية باسم محمود رحمى صحيا وسريعا نتخذ كل الإجراءات الخاصة بعلاجه.

ونشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى يعلن فيه عن تدهور الحالة الصحية للمخرج باسم محمود رحمى ابن مخرج العرائس “بوجى وطمطم”.

وقال مصطفى درويش “مخرج بوجى وطمطم باسم محمود رحمى عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعًا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه زمن معلش يا أستاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن”.

محمود رحمى 

وكانت فوقية رحمي، زوجة الفنان الراحل محمود رحمي، قالت إن أشهر أغاني مسلسل "بوجي وطمطم" من كتابة الشاعر الكبير صلاح جاهين، وهي "بطني بتوجعني"، مشيرة إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة واختار فن الطفل، وهو أصعب من فن الكبار.

وأضافت فوقية رحمي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "عيش حياتك"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2"، ومن تقديم الإعلامية "إيمان يوسف"، أن اختيار  محمود رحمي فن الطفل كان نابعا من إيمانه بأن عمله سيساهم في تربية الأجيال، معقبة: “رحمي كان حلم حياته أن يبتكر شخصية تعبر عن الطفل المصري وهو لا يقل عن أي طفل بالعالم”.

وأردفت، أن زوجها ترك مهنة "المعيد" بكلية الفنون الجميلة، وعمل في التليفزيون منذ بداية الستينات، وتخصص في فن العرائس، وأصبح حلم حياته ابتكار الشخصية المصرية التي تعبر عن الطفل.

واسترسلت: محمود رحمي فنان مبيقولش هيعمل إيه.. ومفيش حد يقدر يدخل في شغل رحمي.. وكانت كل حياته الورقة والقلم.. وكنت بساعده في تنفيذ شغله.

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