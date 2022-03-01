علاء نبيل: سيراميكا كليوباترا واجه سوء حظ أمام إيسترن كومباني | فيديو

قال علاء نبيل، محلل قناة صدى البلد، إن لاعبي سيراميكا كليوباترا واجهوا سوء توفيق أمام إيسترن كومباني في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح خلال لقائه مع إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد أن نادي سيراميكا كليوباترا أهدر العديد من الفرص أمام إيسترن كومباني، كما تعرض للظلم بعدم احتساب ركلتين جزاء له.

وأعرب نبيل عن قلقه من موقف الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز خلال العام الجاري قائلا «المقاولون يحتاج إلى شغل، وقلقي عليه من حبي للنادي، وقلقان فنيا على الإسماعيلي، وفي الوقت ذاته ليس قلقا على غزل المحلة، أو سيراميكا كليوباترا، أو طلائع الجيش».

وأشاد نبيل بتعامل الزمالك مع أزمة كارتيرون، مؤكدا أهمية وجود مدير كرة في الجهاز الفني القادم لنادي الزمالك ، مشيرا إلى عدم استفادة القلعة البيضاء من أداء المحترفين خلال الفترة الأخيرة.