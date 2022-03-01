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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تدرس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

الناتو
الناتو

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان في فنلندا سيناقش اليوم عريضة تطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأصبحت فنلندا وأيرلندا والدنمارك أحدث الدول الأوروبية، التي أعلنت إيقاف الرحلات الجوية الروسية التي تمر عبر مجالها الجوي، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن فرض حظر على مستوى الاتحاد للرحلات الجوية الروسية، هو جزء من حزمة جديدة من العقوبات على موسكو سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية، ويمكن اتخاذ قرار رسمي أكثر في وقت لاحق.

فيما أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، اليوم الأحد، بأن النمسا ستغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.

وأغلقت كل من بريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا، المجال الجوي أمام الرحلات الروسية، عقب غزو موسكو لكييف.

الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي فنلندا الناتو

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