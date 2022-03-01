القوات الروسية تبدأ اقتحام مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ببدء القوات الروسية في اقتحام مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالاقمار الصناعية، صور تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومتر شمال كييف.

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.

وأرجع ماكسار طول القافلة المحدث، إلى صور الأقمار الصناعية الإضافية التي تم جمعها وتحليلها.

وقال ماكسار إن البيانات والصور التي التقطت، الاثنين، تظهر أن القافلة تمتد من قاعدة أنتونوف الجوية، على بعد حوالي 17 ميلاً من وسط مدينة كييف، إلى شمال بريبيرسك بأوكرانيا.