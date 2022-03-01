عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: الولايات المتحدة وحلفاءها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا الاتصال جاء لتقديم الدعم وإدانة التقارير المتعلقة بالهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركائها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على حربها المختارة.  

وأبدى الوزير تضامنه الراسخ مع الشعب الأوكراني، الذي يقاوم بشجاعة ويصد غزوًا روسيًا وحشيًا ومتعمدًا وغير مبرر.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده حظر بث قناة "روسيا اليوم" الروسية في كندا.

وأعلنت الحكومة الكندية، إرسال مساعدات عسكرية إضافية غير قتالية لأوكرانيا بقيمة ما لا يقل عن 25 مليون دولار،وتشمل المساعدات الخوذات والدروع الواقية للبدن والأقنعة الواقية من الغازات ومعدات الرؤية الليلية.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي، بجانب وزيرة الدفاع أنيتا أناند -: إنها تنسق مع نظيرها البولندي لتسليم الشحنات إلى أوكرانيا.


وأضافت جولي - "تعمل كندا وحلفاؤها سويا لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي يحتاجونها لمواصلة القتال. نسمع دعواتهم لمزيد من المساعدة، ونحن نقوم بدورنا".

 

الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي روسيا أوكرانيا انتوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

موضوعات متعلقة

كندا تجبر طائرتين روسيتين على الخروج من مجالها الجوي

اليابان تفرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزيري الدفاع والخارجية

استشهاد وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لـ روسيا: يجب وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية

القوات الروسية تبدأ اقتحام مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يكشف نتائج اجتماع السلام مع روسيا

فنلندا تدرس الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"

لبنان.. وزير الطاقة يكشف تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. أمريكي يطلق النيران على أطفاله وينتحر داخل كنيسة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 1 مارس

دعاء الرزق في الصباح.. ردده بيقين وحسن توكل على الله وشاهد النتيجة

110 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 7 أشهر

طارق الشناوي يكشف تفاصيل الموسم الدرامي لرمضان القادم..فيديو

بينهم أطفال.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام موتوسيكل لمتجر في فيتنام | فيديو

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

رسالة رعب على القنوات الروسية بعد اختراقها على يد هاكرز مجهولين

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ