بلينكن: الولايات المتحدة وحلفاءها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا الاتصال جاء لتقديم الدعم وإدانة التقارير المتعلقة بالهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركائها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على حربها المختارة.

وأبدى الوزير تضامنه الراسخ مع الشعب الأوكراني، الذي يقاوم بشجاعة ويصد غزوًا روسيًا وحشيًا ومتعمدًا وغير مبرر.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده حظر بث قناة "روسيا اليوم" الروسية في كندا.

وأعلنت الحكومة الكندية، إرسال مساعدات عسكرية إضافية غير قتالية لأوكرانيا بقيمة ما لا يقل عن 25 مليون دولار،وتشمل المساعدات الخوذات والدروع الواقية للبدن والأقنعة الواقية من الغازات ومعدات الرؤية الليلية.



وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي، بجانب وزيرة الدفاع أنيتا أناند -: إنها تنسق مع نظيرها البولندي لتسليم الشحنات إلى أوكرانيا.



وأضافت جولي - "تعمل كندا وحلفاؤها سويا لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي يحتاجونها لمواصلة القتال. نسمع دعواتهم لمزيد من المساعدة، ونحن نقوم بدورنا".