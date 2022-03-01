دويتو مع ويجز.. حسن الفارس يستعد لطرح أغنيته الجديدة آخر سطر

يستعد المطرب حسن الفارس لطرح أغنيته الجديدة "أخر سطر"، وهى دويتو غنائي مع الفنان ويجز.

أغنية "أول سطر" كتبها ويجز، ولحنها سامي كمال، وهي في مرحلة المكس والماستر.

ويجز طرح مؤخرا أغنية "البخت"، و تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة منذ طرحها، من خلال قناته على وقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح قبلها مطرب الراب ويجز فيديو كليب أغنية "مش خالصة"، الذي تم تصويره في المغرب، ويجمعه بالفنان المغربي الجراند توتو في أول تعاون بينهما.

جدير بالذكر أن حسن الفارس طرح مؤخراً الأغاني المنفردة "أنتي، و رايح معاكي"، وقدم ويجز أول عمل تمثيلي له في مسلسل "بيمبو"، الذي عرض مؤخراً على "شاهد"، والعمل من تأليف منة فوزي، محمد أديب، عبد العزيز النجار، وخالد خلة، وإخراج عمرو سلامة، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين الشباب، من بينهم حسن مالك، عباس أبو الحسن، سينتيا خليفة، وسارة عبد الرحمن.