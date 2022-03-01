جسر يربط الشباب بالرعيل.. مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي في بيت السحيمي

تحت رعاية أ .د ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتح ا.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان الكبير خضير البورسعيدي ، الدراسة للدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، التابعة لقطاع الصندوق، مساء امس الاثنين 28 فبراير بمركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز، بحضور عدد كبير من الخطاطين والمهتمين بفن الخط العربي.



وقال " عبد الوهاب " أن مدرسة الخط العربي تعد واحدة من المشروعات الهامة التي يقوم عليها قطاع الصندوق ، لتكتمل منظومة رعاية الإبداع والمبدعين داخله، مشيرا إلي ان مدرسة خضير البورسعيدي دشنت لتكون جسرا قويا يربط رعيل الخطاطين العظام مع شباب الخطاطين وتكون امتدادا لهذا الجيل العظيم ، لافتا ان الخط العربي فنا يتفرد به الناطقون بالعربية ولكنه ألقي بظلاله علي الفنانين الاجانب فأجاده الكثيرون منهم ويوضع علي قائمة التراث الغير مادي من قبل اليونسكو .



وكانت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فنانى هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالاضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة، وخاصة بعد نجاح الدول العربية في تسجيل هذا الفن العريق علي قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو.



تمت الاختبارات علي مرحلتين والتي تقدم لها 650 دارسا: المرحلة الأولي تضمنت اختبارات تحريرية، أعقبها المرحلة الثانية وتضمنت مقابلة شخصية مع المتقدمين، حيث تم قبول 34 دارسا ودارسة بالمدرسة .



الجدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الاجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي .

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