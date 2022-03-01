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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعاملة بالمثل.. موسكو تحظر الطيران السويسري من التحليق فوق أراضيها

حظر أوروبي للطيران
حظر أوروبي للطيران الروسي

 

ردت روسيا على حظر طائراتها من المجال الجوي لسويسرا، بحظر الطائرات السويسرية من المرور في الأراضي الروسية، في استمرار للتصعيد الجوي بين  الغرب وروسيا.

ووفق ما ذكرت شبكة آر تي، ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية اليوم إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي لشركات الطيران من سويسرا، وذلك ردا على إجراء مماثل تم اتخاذه بحق شركات الطيران الروسية.

وقالت الوكالة الروسية: "بالأمس (28 فبراير 2022) وبناء على القانون الدولي وردا على الحظر السويسري على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في روسيا تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية لطائرات المدنية التي تعمل أو المسجلة في سويسرا".

وأمس أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراء مماثلا بحقها، وأشارت وكالة النقل الجوي الروسية إلى أن الحظر طال 36 دولة.

وتم إغلاق المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران من الدول التالية: النمسا وألبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية والمجر (هنجاريا) وألمانيا وجبل طارق واليونان والدنمارك وجيرسي (جيرزي) وإيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك والسويد وإستونيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وذلك بعد بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

وحظر الاتحاد الأوروبي أية طائرة روسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد، كما حظر على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار للطائرات.

وسبق وإن أرسلت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية.

وحذرت الوكالة الروسية المعنية بالنقل الجوي من أن موسكو يمكن بعد العقوبات ضد شركة "إيروفلوت"، أن تفرض إجراءات مماثلة مضادة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد صرح متحدثا في البرلمان يوم الخميس الماضي، بأن لندن بسبب الوضع في أوكرانيا، قررت حظر أنشطة شركة "إيروفلوت" في المملكة المتحدة، وفرضت أيضا عقوبات على عدد من الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

 

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