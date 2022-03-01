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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد كشفها عن FF 91.. القصة الكاملة لـ "فاراداي فيوتشر" أفشل شركة سيارات أمريكية

فاراداي فيوتشر
فاراداي فيوتشر

عرضت شركة "فاراداي فيوتشر" الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية النموذج الأولي من طرازها FF91 المبني في مصنع "هانفورد" بولاية كاليفورنيا.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، في عام 2017 ، كشفت شركة السيارات المكهربة الناشئة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا رئيسيا لها عن سيارة FF 91 التي تنتمي لفئة كروس أوفر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية وزعمت أن الإنتاج سيبدأ في عام 2018. وبعد خمس سنوات من أول عرض لها، لم تصل FF 91 بعد إلى صالات العرض حيث تم إرجاء خطط إنتاجها بسبب معاناة "فاراداي فيوتشر" من أزمات مالية . 

لكن يبدو أن  فاراداي فيوتشر  استطاعت تجاوز مشاكلها الاقتصادية حيث كشفت العلامة التجارية الأمريكية أنها أنشأت أول نموذج تجريبي لها من FF 91. إذا صدقت مزاعم  Faraday Future فإن الإنتاج التجاري التجاري سيبدأ في الموعد المحدد من قبل الشركة أي في الربع الثالث من 2022.

بدأت شركة "فاراداي فيوتشر" حياتها بأزمات لا تنتهي فكانت سيئة الحظ ولم تحظ بأي نجاح أو سمعة طيبة في قطاع السيارات، تأسست الشركة في عام 2014 من قبل رجل الأعمال الصيني Jia Yueting في كاليفورنيا. في عام 2015 ، أعلنت الشركة أنها ستبني مصنعًا في شمال لاس فيغاس ، نيفادا. ولكن بسبب سوء الحظ الذي لازمها تزامنا مع الكشف عن أول سيارة لها وهي FF 91 في عام 2017 ، كانت المشاكل المالية قد بدأت بالفعل تطفو على السطح.

 

تداولت الموقع المتخصصة حكايات وتقارير عن "فارادي فيوتشر" ليس باعتبارها شركة وليدة تقدم سيارة كهربائية بإمكانيات مثيرة للاهتمام كما هو متوقع، يل كل التقارير كانت عن تراكم الديون، والدعاوى القضائية المرفوعة من الموردين، وادعاء الموظفين السابقين أن فاراداي فيوتشر كانت في الواقع شركتين، مع وجود كيان منفصل تم إنشاؤه في جزر كايمان ويمتلك الملكية الفكرية لشركة فاراداي فيوتشر.

 

 أسس رجل الأعمال الصيني "جيا" أيضًا مشروعًا منافسًا آخر للسيارات الكهربائية ، وهو LeEco LeSee ، والذي زعم المطلعون أنه يسحب الأموال والمجهودات لتطوير المركبات والكفاءات بعيدًا عن Faraday Future ، على الرغم من ادعاء مصادر أخرى أن LeSee لم يكن أبدًا شركة سيارات حقيقية.

 

جمدت محكمة صينية أصولًا مملوكة لرجل الأعمال جيا وزوجته والشركات التابعة لشركة LeEco بقيمة 182 مليون دولار وذلك في يوليو 2017 ،، وبعدها بأيام أعلنت شركة "فاراداي فيوتشر" أن خطط مصنع شمال لاس فيجاس قد ألغيت.

 

في عام 2019 ، تقدم "جيا" بطلب لإعلان إفلاسه مع وجود ديون عليه تزيد عن 3 مليارات دولار واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "فاراداي فيوتشر". سادت حالة من الاستقرار والهدوء في فاراداي فيوتشر خلال عام 2021 ، عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص - وهي نفس الاستراتيجية التي استخدمتها الشركة الناشئة "لوسيد دريم" وهو ما جعلها قادرة على التعافي والوعد ببناء سيارتها FF 91.

فاراداي فيوتشر كاليفورنيا FF91 لوس أنجلوس faraday future لاس فيغاس بورصة بورصة ناسداك

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