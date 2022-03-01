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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| قصف "همجي" لـ خاركيف وماريوبول.. أوكرانيا تدعو لفرض عزلة دولية كاملة على روسيا

قصف همجي لـ خاركيف
قصف "همجي" لـ خاركيف وماريوبول


 

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عزلة دولية كاملة على روسيا بعد قصف وصفه "بالهجمي" لمدينتي خاركيف وماريوبول.

وأعلن حاكم ماريوبول الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المدينة  الساحلية الجنوبي لقصف روسي متواصل  أدى لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، في اليوم السادس من الغزو الروسي على البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال  عمدة ماريوبول، فاديم بريكينكو: في بث مباشر على التلفزيون الأوكراني: "إنهم يقصفوننا بالمدفعية".

وأضاف" "لدينا بنية تحتية مدنية متضررة كالمدارس والمنازل. وهناك الكثير من الجرحى.. هناك نساء وأطفال قتلى".

وقد أفاد محافظ مقاطعة دونيتسك بانقطاع الكهرباء عن مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا وسط الهجمات الروسية

واعترف زعيم الانفصاليين المواليين لروسيا في دونيتسك بأن القوات تهدف إلى السيطرة على ميناء ماريوبول الأوكراني اليوم

قال رئيس الإدارة الإقليمية، اليومة الثلاثاء ، إن خاركيف،  ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تعرضت أيضا لهجوم عنيف.

وقالت السلطات في خاركيف القوات الروسية تشن قصفا عنيفا على وسط المدينة.

ونقلت رويترز عن مسؤول في خاركيف إن روسيا قصفت إدارة مدنية وأحياء في المدينة.

وأوضح محافظ منطقة خاركيف أن الساحة المركزية في خاركيف ومقر إدارة المدينة تعرضا لهجوم روسي بالصواريخ والأسلحة ثقيلة، مما أسفر عن خسائر بشرية.

بينما قال مستشار لرئيس البلاد إن روسيا تعمدت قصف المدن لنشر الذعر بين الأوكرانيين.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" تقول إنها لم تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والاستيلاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا قصفت البلاد بـ113 صاروخا من نوع إسكندر.

وقد أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بمقتل 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لوحدة عسكرية بمدينة أوختيركا الأوكرانية.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالأقمار الصناعية، صورا تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومترا شمال كييف.

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.

ولقي تسعة مدنيين على الأقل مصرعهم في هجمات صاروخية روسية أمس الاثنين على مدينة خاركيف الأوكرانية، من بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "اليوم كان لدينا يوم صعب للغاية. لقد أظهر لنا أنها ليست مجرد حرب، إنها مذبحة للشعب الأوكراني"

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