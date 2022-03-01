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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-3-2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 1-3-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم
وصل سعر الطماطم إلى 4.15 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.


أسعار الخضراوات اليوم


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 7 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 11 جنيها، والألوان بـ17 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 10 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم بـ 7 جنيهات، واللفت بـ2.75 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 8 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء


وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 6 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 8 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 10 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

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