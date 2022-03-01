معارك عسكرية بين الجيش الأوكراني والروسي في العاصمة كييف

عرضت فضائية العربية مشاهد جديدة متداولة لمعارك عسكرية بين الجيش الأوكراني والروسي في العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي تطور مفاجئ لأحداث الحرب الروسية على أوكرانيا والتي بدأت بقصف صاروخي روسي على العاصمة كييف ومدن أوكرانية صباح الخميس الماضي، تطورت الأحداث ما بين اشتباكات وتهديدات متبادلة وعقوبات فُرضت على روسيا من جانب المجتمع الدولي، لكن روسيا مضت في طريقها دون تردد.

أكبر رتل عسكري يتجه نحو كييف

صباح اليوم، كان العالم على مفاجأة من نوع آخر، حيث نقلت وكالات الأنباء صورًا جوية عبر الأقمار الصناعية لأكبر رتل ( قافلة عسكرية ) روسية شوهدت منذ بداية الحرب تتجه صوب العاصمة الأوكرانية كييف التي تركّز القوات الروسية على استهدافها وشل حركتها كليًا.