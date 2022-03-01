مقترح برلماني بتخصيص خطبة الجمعة لتوعية المواطنين بقضية الزيادة السكانية

اقترحت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، تخصيص خطب الجمعة على توعية المواطنين بمخاطر قضية التزايد السكاني وأبعادها على واقع الحياة في مصر.



وقالت الدكتورة حنان يشار- في مقترحها الموجه إلى وزير الأوقاف- أن الدولة المصرية منذ ٦ سنوات مضت تعمل وفق رؤية إستراتيجية طموحة، و برنامج عمل، حيث أن الإطار العام لـ"رؤية مصر-2030" هو تحقيق اقتصاد قوي تنافسي متنوع ومستدام يعود بالإيجاب على عدة أهداف مهمة للغاية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق مفهوم النمو الاحتوائي الذي يعنى توزيع كافة عوائد التنمية بالشكل الذي يضمن عدالة التوزيع إلى جانب استهداف كافة محافظات الجمهورية لتقليل كافة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.



وأشارت إلى أن أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال المشروعات القومية، التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعه يتولد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.



وذكرت، أن ما تم تحقيقه حتى الآن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت ٣.٣% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ ١.٤٦% وضخ الكثير من الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكملت الدكتورة حنان يشار، إلا أن كل ما تحقق في سنوات قليلة والذي يعد طفرة ونقلة نوعية في تقدم جودة حياة المواطن المصري مع تزايد عدد السكان بوتيرة سريعة أكبر من معدلات النمو والتنمية لتتلاشى كل تأثيرات تلك المؤشرات وانعكاسها على حياة المواطنين.



ونوهّت إلى أهمية تقديم حزمة من البرامج التوعوية التي توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية من قضية الانفجار السكاني الغير المخطط، هذا إلى جانب عمل حملات طرق الأبواب في المحافظات الريفية، التي تقل فيها ثقافة الصحة الإنجابية لتكون وسيلة مباشرة لتوضيح كافة التفاصيل بجانب دور الإعلام في توضيح تلك القضية بكل أبعادها ومخاطرها.