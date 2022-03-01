لا نسعى للحرب مع روسيا.. الناتو يتهم بوتين بمحاولة نسف السلام في أوروبا

وجه أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، اتهاما للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمحاولة نسف السلام في أوروبا، مشيرا أن الحرب التي يشنها على أوكرانيا تؤثر على الجميع.



وأكد ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي، على أن الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي دعمته بيلاروسيا، غير مقبول وغير مبرر؛ داعيا روسيا لوقف عملياتها العسكرية فورا.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن: "تحالفنا دفاعي ولا نسعى للحرب مع روسيا"، مشددا على تقديم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن كل شبر في دول الحلف.

ولكن أكد الأمين العام على أن الحلف لن يرسل جنودا إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك تعزيزات عسكرية في الجناح الشرقي لدول الحلف.

وأضاف أن المقاتلات الأمريكية تحلق باستمرار في أجواء دول الحلف، مشددا على أن هناك تضامن كبير للدفاع عن أوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس البولندي إن قمة الناتو المقبلة في مدريد ستشهد قرارات مهمة بشأن الأمن في شرق أوروبا.

وشدد على أن بلاده وحلف الناتو لن يقبلا بمهاجمة أي دولة في أوروبا وتغيير حدودها.

وكانت بولندا قد أعربت اليوم، الثلاثاء، عن دعمها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيبحث اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية مسألة دعم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وبدورها، أعلنت الداخلية البولندية، دخول حوال 350 ألف شخص إلى البلاد منذ بدء الحرب الخميس الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد كشف أمس، الاثنين، أنه طلب من الاتحاد الأوروبي انضمام بلاده الفوري إلى التكتل وفق إجراء خاص جديد.

