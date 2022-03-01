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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عميدة «نوعية كفر الشيخ» تخوض انتخابات الأعضاء المكملين بنقابة المهندسين

الدكتورة أماني شاكر
الدكتورة أماني شاكر

تكثف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الدعاية الانتخابية الخاصة بها، استعداداً لانتخابات الأعضاء المكملين للنقابة العامة للمهندسين، التي ستجرى الجمعة المقبلة على مستوى الجمهورية.


وتخوض «شاكر» انتخابات الأعضاء المكملين شعبة «الغزل والنسيج»، ضمن قائمة «الجمهورية الجديدة»، وتحظى بدعم وتأييد كبير من مهندسي محافظة كفر الشيخ مسقط رأسها، فضلاً عن تواصلها خلال الفترة الماضية مع العديد من المهندسين على مستوى المحافظات.

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وتشغل الدكتورة أماني شاكر،  عميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ لفترتين متتاليتين بقرار جمهوري، وعضو لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المرتبطة بالتاريخ القومي على مستوى الجمهورية، ومراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وتحظى الدكتورة أماني شاكر، بمكانة علمية متميزة، حيث جرى إيفادها في مهمة علمية بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن نشر أكثر من 54 بحثاً علمياً متخصصاً بالمؤتمرات والدوريات المحلية والدولية، والإشراف والتحكيم لأكثر من 75 رسالة ماجستير ودكتوراه.


وتشغل الدكتورة أماني شاكر، عضو وحدة تخطيط ومتابعة لجنة مشروعات برنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة تطوير وتجميل الميادين داخل مدينة كفر الشيخ، ومحكم  باللجنة العلمية الدائمة لترقية  الاساتذة والاساتذة المساعدين داخل مصر وخارجها.

د أماني شاكر
د أماني شاكر
كفر الشيخ المجلس القومى للمرأة نقابة المهندسين جامعة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المهندسين كلية التربية النوعية

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