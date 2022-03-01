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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح البهجورى لجائزة الاستحقاق الكبري

صدى البلد

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون  عن إعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى لجائزة الإستحقاق الكبري فى دورتها الأولى لعام ٢٠٢٢ وقيمتها ١٠٠ مائة الف جنية. 

وصرح الأديب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء بأن جائزة الإستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة فى انها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز اثرت الحياة الثقافية المصرية فى الفن التشكيلي او الأدب او السينما او الموسيقي ، وذلك عن مجمل اعمالها، وقال أنها بالتالى غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز ، وانما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وفى حيثيات ترشيحه البهجورى للجائزة أوضح سلماوى إن جورج بهجورى فنان مصري اصيل أنجز مئات بل آلاف اللوحات على مدي حياته الممتدة عبر ما يقرب من قرن من الزمان، وقال إن لوحاته نابعة من الواقع المصرى وتجسد الكثير من رموزه البارزة، وله تقدير كبير فى مصر وفى الخارج خاصة فى فرنسا التى عاش بها سنوات.

وسوف يتم تكريم البهجورى في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الثالثة وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ٧ مارس بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة .

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