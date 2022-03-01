زيادة عدد المقاعد.. الليلة استقبال أول طائرة تقل مصريين عائدين من أوكرانيا..فيديو

قالت الإعلامية إيمان عبد الباقي، إن اتصالات السفارة المصرية لدى رومانيا، أسفرت عن زيادة المقاعد، على متن الطائرة التى ستأتى من رومانيا لـ مصر، وعليها مجموعة من المصريين للذين كانوا فى أوكرانيا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، أن الطائرة ستعود للقاهرة مساء اليوم.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم، طائرة مصرية لشركة "اير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدنى، متجة إلى دولة رومانيا، لإعادة المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا أوكرانيا منذ عدة أيام.

وحسب مصادر في مطار القاهرة، فأن طائرة مصرية ذات طراز عريض غادرت القاهرة لإعادة الطلبة المصريين وغيرهم من المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، وتم تجميعهم بمعرفة السفارة المصرية هناك في العاصمة الرومانية بوخارست.

من المقرر أن تعود الطائرة المصرية من مطار العاصمة الرومانية بوخارست إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم وعلى متنها المصريين العالقين هناك، وسوف يتم استقبالهم وإنهاء اجراءات وصولهم بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم .

وحسب مصادر سلطات مطار القاهرة الدولي، فإن تم التجهيز لاستقبال الرحلة المصرية العائدة من رومانيا، لتسهيل إنهاء اجراءات وصول المصريين النازحين من أوكرانيا، خاصة أنهم منذ عدة أيام يتنقلون بين المدن الأوكرانية والدول الاوروبية المجاورة لها للوصول إلى حدود بوخارست، وقد يكون بعضهم فقد متعلقاته الشخصية.