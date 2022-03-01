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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وافقت على الزواج في يوم .. كواليس قصة حب هاجر أحمد وزوجها

أحمد الحداد وهاجر
أحمد الحداد وهاجر أحمد

الفنانة هاجر احمد التي اشتهرت في وقت قصير، وأصبحت فتاة أحلام الكثير من الشباب، فهي تتميز بخفة ظل، وابتسامة ساحرة، والتي فوجئ معجبيها ومتابعيها، بزواجها من رجل الأعمال احمد الحداد في وقت قياسي.

لم تكن الفنانة هاجر احمد، ضد الزواج والاستقرار، لكنها كان لديها عدة شروط وتحفظات على شريك حياتها، وكانت ترغب في اختياره بعناية شديدة.

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كواليس زواجها من أحمد الحداد

لم تكن الفنانة هاجر احمد تخطط للزواج والارتباط، على الإطلاق، لتتعرف على رجل الأعمال أحمد الحداد، عن طريق أهلها قبل زواجها منه بشهرين فقط، وما أن تعرفت عليه شعرت بأن هذا هو نصيبها.

شعرت الفنانة هاجر احمد تجاه زوجها رجل الاعمال احمد الحداد براحة نفسية كبيرة، بعد أن صلت صلاة الاستخارة، ليكن زواجهما اشبه بالزواج الكلاسيكي، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية: « الموضوع جه معايا كده مع إن دي مش شخصيتي ولا طبعي.. زوجي قال في يوم عايز اتجوزك خلال أول يوم شافني فيه، وتاني يوم قلت هصلي صلاة استخارة ووافقت».

هاجر أحمد

زواج هاجر أحمد 

في يوليو الماضي، وبعد مرون شهرين فقط على تعرف الحبيبين على بعضهما البعض، أُقيم حفل زفاف الفنانة الشابة هاجر احمد على رجل الأعمال أحمد الحداد، في يوليو الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أًقيم حفل الزفاف في احد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد من كبار نجوم الفن، منهم تامر حسني، وساموزين، وعلي ربيع، ولاعب الكرة عمرو جمال.

أحمد الحداد وهاجر أحمد

انتقاد الجمهور لـ هاجر أحمد بعد الزفاف

تعرضت الفنانة الشابة هاجر أحمد لانتقادات عديدة، بسبب اختيار فستان زفاف بسيط، موضحة في لقاء تليفزيوني، أنها لا تعرف السبب وراء هذه الانتقادات، خاصة وانها لاحظت انتشار ظاهرة ارتداء فتيات «جمبسوت» في زفافهن، بعد ظهورها به، وأنها أحبت فستان زفافها بشكل كبير، فكان بسيط وهي تحب البساطة. 

زفاف هاجر أحمد

أصعب ما في الزواج 

المسئولية بعد الزواج هي أصعب ما فيه، فهي حياة جديدة تحتم على الإنسان أشياء جديدة في حياته، هذا ما وجته الفنانة هاجر أحمد أصعب ما في الزواج، لافتة إلى ان زوجها يتابع أعمالها الفنية، ويدعمها وتأخذ رأيه فيها.

تغيرت الكثير من الأمور في حياة هاجر احمد بعد الزواج، فأصبحت تطبخ بيدها، معبرة عن حبها للطبخ، وهو ليس بالأمر الصعب عليها.

هاجر احمد احمد الحداد زواجها كواليس رجل الأعمال تامر حسني

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