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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 2000 مواطن في حملة طرق الأبواب بالإسماعيلية

خلال الحملة
خلال الحملة

انطلقت حملة المسح الميدانى وطرق الأبواب من خلال فرق طبية متنقلة بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، حيث تم تطعيم ٦٠٠ مواطن من أهالى المركز والمدينة من خلال حملة طرق الأبواب، تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وبتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تأتى الحملة فى إطار خطة الدولة وتوجهاتها بتوفير أكبر عدد من اللقاح وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة للتطعيم .

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بتوفير كوادر وفرق طبية متنقلة على أعلى مستوى من الخبرة تجوب أرجاء المحافظة لتيسير عملية التسجيل لتلقى اللقاح وتوفيره لهم بالمجان وبالاضافة إلى فريق متخصص للرد على استفسارات المواطنين والأسئلة المتعلقة باللقاح .

والجدير بالذكر أنه قد انطلقت الأسبوع الماضى خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ الحملة بمركز ومدينة فايد حيث تم تطعيم  ١٤٠٠ مواطن من أهالى المركز والمدينة .

ومن جانبه ، اشار الدكتور ايمن فرغلى نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن خط سير الحملة بدأ من الهوارى ثم الكيلانى ، العرب ، الفدائية ، كوبرى المحسمة القديمة ، السويدات مرورا بأن عزام الدواويس وحتى مدينة القصاصين وأبو حزين والبغادة .

هذا وبالإضافة إلى تواجد مراكز طبية ثابتة لتلقى اللقاح داخل جميع منشآت هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية .

وفى نفس السياق ، تناشد محافظة الاسماعيلية المواطنين بسرعة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك لمجابهة اى تحور جديد للفيروس حيث يعتبر اللقاح حائط الصد الاول لتقليل فرص الإصابة بالمرض .. لذلك احرص على حماية اسرتك وذويك وتوجه لتلقي اللقاح .

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الاسماعيلية اخبار المحافظات اللقاح حملة المسح الميدانى فرق طبية متنقلة مدينة القصاصين محافظة الاسماعيلية

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