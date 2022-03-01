طارق الشناوي: سمير صبري بخير.. ويستعد لعملية القسطرة| خاص

كشف الناقد طارق الشناوي تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري وأكد أنه بخير نفسيا، ويستعد لعملية القسطرة.

وقال طارق لـ"صدى البلد": هو بخير نفسيا، وجسديا حالته تتحسن، ولكن الأطباء ينتظرون أن تتحسن حالته أكثر للتمكن من إجرائهم عملية القسطرة التي لم يحدد ميعادها بعد".

وكانت قد كشفت ناني الديب إحدى صديقات الفنان القدير سمير صبرين عن أخر تطورات حالته الصحية قائلة : " بعد نقله لمستشفى المعادي العسكري، عمل كونسولتو واتخذت إجراءات كثيرة وحالته تحسنت، وأفضل من أمس.

ووجهت الديب كامل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة : " وتوجيهات الرئيس برعايته تُنفذ بدقة.. و15 طبيب يراعون حالته."

وكشفت في مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الفنان القدير سيخضع لعملية قسطرة لتركيب صمام للشريان الأورطي، وهي عملية دقيقة يجب أن تتم وهو في أحسن حالاته.. متمنية أجرائها يوم الخميس. قائلة : العملية لازم تتعمل في غضون يومين أو ثلاثة بالكتير بعد إجراء الفحوصات وضبط أداء التحاليل والرئة وإنزيمات الكبد حيث يجب أن تكون الفحوصات مستقرة حتى تتم العملية ":

ولفتت إلى أن الشريان الذي سيشهد أداء العملية يقع في مكان دقيق وهو أهم شريان في القلب ومن ثم يجب أن يتم بدقة عالية ".

وكشفت الحديدي أنها هاتف الفنان بالأمس، قائلة : كلمت سمير صبري إمبارح وهو أحسن بكتير لترد وناني الديب إحدى أصدقاء الفنان سمير صبري قائلة : هو حاليا بيعمل علاج طبيعي، وحالته أفضل ونشكر طاقم مستشفى المعادي العسكري.