وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على المستقبل التعليمي لـ الطلاب العائدين من أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الدولة المصرية تضع ابنائها في الخارج على رأس الأولويات .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس السيسي يهتم بأبناء مصر في الخارج .

وتابعت وزيرة الهجرة :" الدولة المصرية حريصة على سلامة أبنائها في الخارج، والدولة حريصة على المستقبل التعليمي لـ الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيابعد عودتهم ".

وأكملت وزيرة الهجرة :" تم موافاة وزارة التعليم العالي بكل ما يتعلق بأسماء الجامعات الاوكرانية التي كان متواجد بها الطلاب المصريين في أوكرانيا والسنوات الدراسية".