بيان فرنسي ألماني بولندي: عدوان روسيا على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود

أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا طلبوا فيه روسيا بوقف العمليات العسكرية فورا وبدون شروط وسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية من أوكرانيا.

وقال البيان إن الدول الأوروبية ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن كل الحلفاء والدفاع عنهم.

وأضاف أن “العدوان الروسي علي أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود”.

وأكد البيان الفرنسي الألماني البولندي الكامل الدعم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وشدد البيان على دعم سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها حلف شمال الأطلسي.