إعداد القادة بحلوان: نعمل على تنمية قدرات الكوادر الجامعية

ينظم معهد اعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان العديد من المعسكرات والبرامج والدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات طوال العام بهدف تنمية القدرات للمتميزين المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

وقد نظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة للتعليم العالى بحلوان فعاليات البرنامج التدريبى المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، حيث انطلق البرنامج التدريبي بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني، وتم البرنامج بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.



وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة لصدى البلد ان البرنامج التدريبي يسهم فى تنمية الأداء القيادي ومساعدة القيادات الجامعية على تحسين قدراتهم على الأداء للاستفادة فى تحقيق رؤية التغيير المنشود بما يتناسب مع التطورات والمساهمة فى تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.



وأشار الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أنه يتمنى التوفيق لجميع القيادات الجامعية المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة .



ويطمح المعهد بأن يكون أحد وحدات وزارة التعليم العالي في مقدمة الجهات المحلية والإقليمية والدولية للتنمية البشرية المستدامة باعتباره مؤسسة تربوية -تنموية - تثقيفية -بحثية .



وأشار كريم همام إلى أن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص و مجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .



وذلك من خلال المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية المتعددة المجالات حيث يكون الطلاب المشاركون قد استطاعوا معايشة المستهدف منها.