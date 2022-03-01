عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللواء محمود توفيق يصل تونس للمشاركة فى مجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، بزيارة الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والتى تبدأ فعالياتهم في الثانى من مارس بالعاصمة التونسية ، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج ، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية. 
  
و أكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية على أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف ، كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية مشيداً بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية. 

وذلك فى إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجمهورية التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فرنسي ألماني بولندي: عدوان روسيا على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية

ترشيحاتنا

فتاة الباندا.. دنيا عاشت فترة صعبة وقررت تفرح الناس في الشوارع.. فيديو

إطلاق نار داخل موقع نووي بـ أمريكا.. ومطالبة الموظفين بالاستعداد للقتال

أمين "البحوث الإسلامية": جهود الأزهر والكنيسة مهمة لإرساء وترسيخ القيم المجتمعية

اللواء محمود توفيق يصل تونس للمشاركة فى مجلس وزراء الداخلية العرب

نجاح تسفير 175 مواطنا مصريا من رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.. صور

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا..إقصاء منتخب روسيا من كأس العالم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

أول صور لعودة المواطنين المصريين من بوخارست

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

فيديو

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

متغطرس.. تعرف على شروط بوتين لإنهاء الحرب على أوكرانيا |فيديوجراف

مشكلة القمح والسكر ورغيف العيش .. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع أحمد موسى ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ