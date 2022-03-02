أطول من مباني شاهقة .. كويكب خطير يقترب من الأرض خلال أيام قليلة

يقترب كويكب ضخم خلال أيام قليلة من كوكب الأرض، ويثير مرور هذا الكويكب قلق وحيرة علماء الفضاء، حيث صنف على أنه من الكويكبات التي تشكل خطورة.

وفقًا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض ، فإن الكويكب المعروف باسم 2001 CB21 - سيقترب من الأرض في 4 مارس المقبل، بحسب م نشرت صحيفة “ذا مترو” البريطانية.

الكويكب، الذي صنفه علماء الفلك على أنه "خطر محتمل" ، يبلغ قطره المقدر في حدود 560 - 1300 متر، ويسير بسرعة حوالي 36800 ميل في الساعة.

بالمقارنة، يبلغ ارتفاع الكويكب 310 أمتار قد يكون أطول مبنى في أوروبا الغربية ولكنه لا يمثل شيئًا مقارنة بحجم هذه الصخرة الفضائية.

تصنف وكالة ناسا الكويكبات التي تقع على بعد أقل من 7.5 مليون كيلومتر من الأرض على أنها "خطرة" لكن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذا الكويكب.

من المتوقع أن يقترب من ثلاثة ملايين ميل من الأرض، هذه 12 ضعف المسافة بين القمر والأرض ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أنها لن تكون كارثية على الأقل.



ومع ذلك ، يمثل اللقاء فرصة مثيرة لمراقبي السماء حيث سيتمكن علماء الفلك الهواة من رؤية نهج الكويكب عبر الإنترنت أو باستخدام تلسكوب صغير.