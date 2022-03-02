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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصيب الفرد من الأرض قيراط ونصف

علاء فاروق: إجمالي الصادرات الزراعية 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار|فيديو

صدى البلد

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إنه تم عمل 45 جولة على مستوى محافظات مصر بداية من الوادي الجديد حتى سيوة لرؤية مدى نجاح المشاريع التي يمولها البنك الزراعي.

 

وأضاف علاء فاروق خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البنك الزراعي ضاعف محفظة القروض من 32 مليار جنيه إلى 60 مليارًا لأول مرة وذلك خلال سنتين فقط.
 

وتابع أن القطاع الزراعي يساهم بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي ومساحة الأرض المزروعة أكثر 10 ملايين فدان ونصيب الفرد أقل من قيراط ونصف فقط وكان في الماضي نصيب الفرد أكثر من فدان ويجب أن نتوسع أكثر. 
 

وكشف أن 28% من سكان مصر يعملون بالزراعة وإجمالي الصادرات الزراعية 5.2 مليون طن بأكثر من 2.2 مليار دولار وهناك نمو في مجال الزراعة.
 

الصادرات الزراعية الإعلامي أحمد موسى القطاع الزراعى دول البنك الزراعي برنامج على مسؤوليتي إجمالي الصادرات الزراعية

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