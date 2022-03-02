عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللبنانية جويل مردينيان تظهر بإطلالة جذابة في كواليس تصوير برنامجها الجديد|صور

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة ها وهي تقوم بتصوير برنامجها الجديد، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان ، وهي توب كت باللون البيج وأختارت عليه جيب قصير باللون الأوف وايت، وعليه جاميت بنفس اللون بأكمام طويلة، واختارت حقيبة باللون البيج الفاتح، وحذاء باللون الجملي، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة .
 

لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

شعر كيرلي.. سمر يسري تتألق في إطلالة مميزة | شاهد


وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو السموكي بألوان ناعمة، والكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها .

 


وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت اسورة وقلادات ناعمة باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان حياة جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان صور مشاهير انستجرام اخبار نجوم الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

موضوعات متعلقة

بـ «روب» بلون نحاسي.. جويل مردينيان بمكياج ناعم في آخر ظهور لها عبر إنستجرام

لبنان.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في صور سيلفي على إنستجرام

جويل مردينيان بفستان أحمر يبرز أنوثتها على إنستجرام

جويل مردينيان تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

رسميًا.. بايدن يعلن إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطيران الروسي

كاتب صحفي: بوتين منح الغرب فرصة لـ «شيطنة روسيا» |فيديو

بايدن أمام الكونجرس: بوتين بات معزولا عن العالم.. والعقوبات ستضعف الجيش الروسي لعقود

من بينهم نجم الزمالك.. مدرب الأهلي يختار أفضل 3 حراس في قارة إفريقيا

بايدن في خطاب «حال الاتحاد»: روسيا رفضت الحلول الدبلوماسية وكانت تخطط للحرب

فورين بوليسي: النزاع الروسي الأوكراني يُنذر بأزمة طاقة على غرار صدمة النفط في 1973

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ