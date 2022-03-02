رام تشوق عملائها لـ شاحنة البيك أب 1500 الكهربائية بالكامل

ستطلق "رام" شاحنة البيك اب الكهربائية بالكامل في عام 2024. ومع ذلك ، من الآن تشوق العلامة التجارية عملائها لحدث الإطلاق قبل الهنا بسنة، من خلال أحدث صور جديدة.

تكشف اللقطات الجديدة عن شاحنة تبدو مختلفة عن الصور السابقة لنفس الطراز لكن عندما كان ما زال مجرد كونسيبت أي مفهوم قابل للتعديل والتغيير. تُظهر الصور الجديدة تطور رام 1500 BEV من تلك التصميمات السابقة وتبدو بتصميم وشكل وإمكانيات أيضا واعدة وتنافسية للغاية.

لا تكشف الصور التشويقية الجديدة الكثير من التفاصيل وهو ما تعمدته شركة ستيلانتس، حيث لا تزال الأجزاء الأهم والمثيرة للاهتمام حقا مخفية عن الأنظار. ومع ذلك ، تكشف الصور جزءًا من توقيع إضاءة الشاحنة. في المقدمة هناك شريطين من مصابيح الإضاءة النهارية ، وتظهر أحرف RAM بالإنجليزية وهي مضيئة وتتصدر منتصف الشبكة الأمامية. هناك تصميم مماثل في الجهة الخلفية، حيث يمتد شريط الإضاءة الخلفي بطول صندوق الأمتعة ويمتد ليشمل جوانب الصندوق وفي منتصف الصندوق شارة RAM المنيرة.

رام 1500 الكهربائية

لا تزال التفاصيل حول شاحنة البيك أب الكهربائية شحيحة، لكن من المتوقع أن يتم بناء رام 1500 على منصة STLA Frame ، والتي ستستخدمها ستيلانتس لدعم العديد من الطرازات المختلفة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم والمركبات التجارية.

من المتوقع أن تأتي بمجموعة نقل حركة يجعلها قادرة على تقديم نطاق يصل إلى 500 ميل (805 كيلومترات). سوف تستوعب المنصة القابلة للتطوير حزم بطاريات متنوعة من حيث القوة والحجم، وبسعات تتراوح من 159 كيلو واط في الساعة إلى أكثر من 200 كيلو واط في الساعة.

من المتوقع أن تنافس رام 1500 الكهربائية تسلا سايبر ترك و شيفروليه سيلفرادو الكهربائية و فورد لايتنينج 150.