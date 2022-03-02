عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المواطن العامل الأقوى في الحفاظ على الأمن القومي وبناء الاقتصاد المصري

أيدي عاملة
أيدي عاملة

أشاد النائب، أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بتفاصيل اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة، لمتابعة جهود الهيئة فيما يتم تنفيذه من توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

 

وأشار “إدريس” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بمحافظات الصعيد خاصة بعد تخصيصه أسبوعاً لافتتاح المشروعات القومية بالصعيد، و التى نفذتها الدولة فى الوجه القبلى، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين .

txt

شعراوي: نسعى لتحقيق عائد تنموي وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد

txt

التنمية المحلية توضح المستهدف من برنامج تنمية الصعيد..فيديو

و أكد عضو النواب أن الهدف الرئيسي لإطلاق هذه المشروعات العملاقة وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع في تنفيذه هو إعادة بناء الإنسان المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي.

 

وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تم تنفيذه من توجيهات  رئيس الجمهورية للحكومة والاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

 

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم  .

أحمد ادريس مجلس النواب التنمية المحلية محمود شعراوي تنمية الصعيد المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

السيسي: نقدر نعمل كل حاجة حلوة لما نحط أيدينا مع بعض.. فيديو

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطنى لأبقي قويًا ياهداف»

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

مسئولة إدارة العلاج الحر في قضية الرشوة: تراخيص مستشفى دار الصحة قبل استلامي العمل

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

لا بديل عن الفوز.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر اليوم

الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية خيانة للأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ