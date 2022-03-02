برلماني: المواطن العامل الأقوى في الحفاظ على الأمن القومي وبناء الاقتصاد المصري

أشاد النائب، أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بتفاصيل اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة، لمتابعة جهود الهيئة فيما يتم تنفيذه من توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

وأشار “إدريس” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بمحافظات الصعيد خاصة بعد تخصيصه أسبوعاً لافتتاح المشروعات القومية بالصعيد، و التى نفذتها الدولة فى الوجه القبلى، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين .

و أكد عضو النواب أن الهدف الرئيسي لإطلاق هذه المشروعات العملاقة وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع في تنفيذه هو إعادة بناء الإنسان المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي.

وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تم تنفيذه من توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية .

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم .