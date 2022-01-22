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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التوسع في المشروعات القومية بقطاع الغذاء يواكب انطلاقة الجمهورية الجديدة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة إجراءات إنشاء المجمع الصناعي الخاص بشركتي قها وادفينا، جاءت في إطار اتجاه القيادة السياسية والدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.


ونوه عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أنه هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية ضخمة لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي افتتحها الرئيس السيسي  بمحافظة المنوفية.


ووصف عضو مجلس الشيوخ، هذه المدينة بالصرح الصناعي العملاق، موضحا انه من شانه تعزيز الأمن القومي بالإضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية والتنافسية، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.


وتابع النائب أحمد البلشي أن التوسع في المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، من شأنه خلق مناطق حضارية واستثمارية تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.
 

مصر الرئيس السيسي الصناعة مجلس الشيوخ محافظة المنوفية الصناعة الوطنية توفير فرص عمل للشباب الاكتفاء الذاتي عمرو عكاشة

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