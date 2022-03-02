وصفات لذيذة وشهية.. طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

البيتزا من الأكلات اللذيذة والشهية، ويفضل العديد من الأشخاص تناول البيتزا في المنزل، وتميل العديد من السيدات إلى إعدادها بوصفات لذيذة وشهية، وإضافة المكونات الصحية لأسرتها.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل بالخطوات

مكونات عجينة البيتزا

4 أكواب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1 مغلف خميرة فورية جافة

2 ملاعق صغيرة ملح

1 1/2 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير عجينة البيتزا

1- يُمزج دقيق الخبز والسكر والخميرة والملح في وعاء الخلاط الكهربائي ويُمزج جيدًا، أثناء تشغيل الخلاط نضيف الماء وملعقتين كبيرتين من الزيت ونخفق حتى تتكون العجين على شكل كرة.،إذا كانت العجينة لزجة ، أضيفي دقيق إضافي ، ملعقة كبيرة في كل مرة ، حتى تتماسك العجينة على شكل كرة صلبة، إذا كانت العجينة جافة جدًا ، أضيفي ماءً إضافيًا ، ملعقة كبيرة في المرة.

2- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واعجني برفق في كرة ناعمة وثابتة، ثم

ادهني وعاء كبير بملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون ، أضيفي العجينة ، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه ، حوالي ساعة واحدة.

3- اقلب العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وقسمها إلى قطعتين متساويتين، قم بتغطية كل منها بمنشفة مطبخ نظيفة أو غلاف بلاستيكي واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.