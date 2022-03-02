عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات لذيذة وشهية.. طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

عجينة البيتزا
عجينة البيتزا

البيتزا من الأكلات اللذيذة والشهية، ويفضل العديد من الأشخاص تناول البيتزا في المنزل، وتميل العديد من السيدات إلى إعدادها  بوصفات لذيذة وشهية، وإضافة المكونات الصحية لأسرتها.

 

txt

حلويات فرنسية.. طريقة عمل تارت الكاسترد بالفواكه

txt

طريقة عمل الفول المدمس المصرى فى المنزل

 

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل بالخطوات

مكونات عجينة البيتزا

4 أكواب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1 مغلف خميرة فورية جافة

2 ملاعق صغيرة ملح 

1 1/2 كوب ماء دافئ

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون 

طريقة تحضير عجينة البيتزا

1- يُمزج دقيق الخبز والسكر والخميرة والملح  في وعاء الخلاط الكهربائي ويُمزج جيدًا، أثناء تشغيل الخلاط نضيف الماء وملعقتين كبيرتين من الزيت ونخفق حتى تتكون العجين على شكل كرة.،إذا كانت العجينة لزجة ، أضيفي دقيق إضافي ، ملعقة كبيرة في كل مرة ، حتى تتماسك العجينة على شكل كرة صلبة، إذا كانت العجينة جافة جدًا ، أضيفي ماءً إضافيًا ، ملعقة كبيرة في المرة. 

2- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق واعجني برفق في كرة ناعمة وثابتة، ثم
ادهني وعاء كبير بملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون ، أضيفي العجينة ، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه ، حوالي ساعة واحدة. 

3- اقلب العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وقسمها إلى قطعتين متساويتين، قم بتغطية كل منها بمنشفة مطبخ نظيفة أو غلاف بلاستيكي واتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

البيتزا مكونات عجينة البيتزا عجينة البيتزا طريقة تحضير عجينة البيتزا حشوات البيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ترشيحاتنا

رسالة عنيفة.. ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد عثورها على حشرة في طعامها؟

أوكرانيا تطلب حماية الوكالة الذرية .. وجروسي يحذر من تكرار أسوأ كارثة نووية في العالم

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

الخارجية: استمرار جهود سفارات دول الجوار الأوكراني في تقديم الدعم لمواطنينا

بمناسبة عيدها القومي.. قنا ثروة خضراء على جانبي النيل.. إنفوجراف وفيديو

السيسي يفتتح عددا من المشروعات بالجيزة.. 7 توجيهات ومطلبان مهمان من المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ