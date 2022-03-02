بايدن: نحاول إجراء اتصالات مع الصين بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وأضاف بايدن:" نحن على اتصال بالرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) وهو وحده من يقرر البقاء في كييف من عدمه".

واتهم بايدن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين باستهداف مناطق مدنية في حربها على أوكرانيا.

وقال:"من المبكر الحديث عن وقوع جرائم حرب في أوكرانيا لكننا نراقب ذلك عن كثب".

وقال بايدن إن القرار بشأن الوجود الدائم للولايات المتحدة في بولندا أمر بيد حلف شمال الأطلسي "الناتو".