عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نحاول إجراء اتصالات مع الصين بشأن أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسي.

وأضاف بايدن:" نحن على اتصال بالرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) وهو وحده من يقرر البقاء في كييف من عدمه".

بايدن يلوح بإمكانية حظر النفط والغاز الروسيين

بعد كييف.. الجيش الروسي يقصف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني بالصواريخ| فيديو

واتهم بايدن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين باستهداف مناطق مدنية في حربها على أوكرانيا.

وقال:"من المبكر الحديث عن وقوع جرائم حرب في أوكرانيا لكننا نراقب ذلك عن كثب".

وقال بايدن إن القرار بشأن الوجود الدائم للولايات المتحدة في بولندا أمر بيد حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واشنطن الناتو روسيا أوكرانيا بايدن الصين بوتين اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

الإسكان: وضع اشتراطات تخطيطية لخفض معدل البناء بالقاهرة بنسبة 50%

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

الوفد الروسي يتوجه إلى مكان المفاوضات مع أوكرانيا

أوكرانيا: إصابة 42 مدنيا جراء قصف روسي للمنازل والمدارس وإحدي المستشفيات

نقص بالأدوية.. الصحة العالمية: نقترب من أزمة إنسانية في أوكرانيا

CNN: سيتم اعتراض الطائرات الروسية واحتجاز طاقمها داخل المجال الجوي الأمريكي

قوات دونيتسك تحاصر مدينة أوكرانية جديدة.. وصافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف

موسكو: خطر وقوع صدام مباشر مع حلف الناتو قائم

أوكرانيا: أكثر من 1000 أجنبي تطوعوا للقتال إلى جانبنا

ترشيحاتنا

ننشر محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني وأهداف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ربنا ما يكتبها على حد..أول تعليق من حازم إيهاب بعد وفاة نجله

دار الإفتاء المصرية تعلن رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ.. يبدأ الجمعة

بيلاروسيا أمام الأمم المتحدة: أوكرانيا لم تنفذ أحكام اتفاقية مينسك.. فيديو

ننشر تفاصيل بروتوكول إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالمنيا

الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان لعام 1443 هـ -2022 م

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ