زيادة أسعار 5 أصناف سجائر أجنبية اليوم.. تفاصيل

أعلنت شركات السجائر الأجنبية زيادة بعض أسعار منتجاتها من السجائر بقيمة جنيهين على أن يبدأ التطبيق اليوم الأربعاء.

وسجلت الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية كالتالي:

سعر سجائر مارلبورو red نحو 45.70 جنيه للعلبة



سعر الخرطوشة مارلبورو red نحو 455.70 جنيه.

سعر سجائر مارلبورو gold نحو 45.70 جنيه للعلبة.

سعر الخرطوشة مارلبورو gold نحو 455.70 جنيه.

سعر سجائر مارلبورو purpl mix نحو 45.70 للعلبة



سعر الخرطوشة مارلبورو purpl mix نحو 455.70 جنيه.



سعر سجائر ميريت bule نحو 48.50 جنيه للعلبة.

سعر الخرطوشة ميريت filter نحو 485.58 جنيه.



سعر سجائر ميريت filter نحو 48.50 جنيه للعلبة بزيادة جنيه .

سعر الخرطوشة ميريت filter نحو 485.58 جنيه.



السجائر المحلية

كانت الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، أعلنت أمس ، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة جنيها واحد.

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت أسعار الجديدة للسجائر المحلية :

سجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 11.5جنيهاً.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.5 جنيه

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيهاً

سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) 19.50جنيه

سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) 20 جنيهاً



سعر سجائر سوبر ستار 21 جنيهاً.



سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) 21 جنيها.



سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 24 جنيها

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً.

وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.