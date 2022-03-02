"الإسعافات الأولية".. ورشة عمل لطلاب آثار عين شمس

عقدت كلية الآثار اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الإسعافات الأولية" حاضر فيها أ. شرين يواقيم اندراوس، المدرس المساعد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي،عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ أ. تامر ثروت العسال، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنظيم اتحاد طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، بأن هذه الفاعلية تأتي في إطار ما تشهده كلية الآثار من تطوير وتنفيذ لبرامج تدريبية تتضمن محاضرات وورش عمل تهدف إلى تنمية مهارات طلاب المرحلة الأولي واكسابهم خبرات حياتية، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الواجب إجرائها فور تعرض أي شخص للإصابات المختلفة، كذلك كيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة قبيل وصول المساعدات سواء من عربات الاسعاف أو نقل المصاب إلى مستشفى.

وقبل بدء الورشة التدريبية قام الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتقديم أ. شرين يواقيم إلى الحضور وعرض نبذة مختصرة عن سيرتها الذاتية وحصولها على درجة الماجستير في إدارة التمريض، وممارستها أنشطة مختلفة في مجال الإسعافات الأولية بصفتها مدرب انعاش قلبي رئوي اساسي، ومدرب معتمد من اليونسكو ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس والمركز الاقليمي للتدريب والتنمية.

و استهلت أ. شيرين يواقيم الورشة بإبراز أهمية الاسعافات الاولية والتأكيد على ان نشر هذه الثقافة بين طلبة الجامعات يساعد في انقاذ الكثيرين لأن الدقائق الاولي من الإصابة هي الأكثر خطورة وبالتالي قد يؤدي إجراء الاسعافات الأولية الى انقاذ حياة مريض.

واعقب ذلك عرضها لصفات المسعف ومكونات حقيبة الاسعافات الاولية، وأساسيات دعم الحياة الاساسية BLS ، وقامت بالتدريب العملي علي الانعاش القلبي الرئوي الاساسي باستخدام أحدث اجهزة المحاكاة من مانيكان كبار واطفال وجهاز مزيل الرجفان الخارجي ال AED.

وبعدها عرضت للاسعافات الاولية في حالات الاختناق بجسم غريب، النزيف، الكسور ، الحروق، عضة الكلب، لدغة العقارب والافاعي، التسمم، نوبة الصرع و غيبوبة السكر.

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