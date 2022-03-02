فيوتشر يتقدم على الزمالك 2-1 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول بين الزمالك وفيوتشر بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول..

سجل أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف التقدم الأول في مرمى الزمالك عن طريق انطلاقة مميزة انفرد من خلالها بمحمد ابو جبل وسدد كرة سريعة على يمينه وأسكنها الشباك.

وتوقفت المباراة بسبب تقنية ال var، حيث طالب لاعبي الزمالك بإلغاء الهدف بسبب وقوع تسلل، ورفع الحكم للراية.

بينما أنصف الvar، لاعبي فيوتشر واحتسب الهدف صحيح ليعلن عن تقدم مبكر على الأبيض.

تمكن أحمد رفعت لاعب فيوتشر من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة ارضية رائعة سكنت شباك ابو جبل في الدقيقة 13 من عمر المباراة.



حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد عرقلة سيف الدين الجزيري من أحد لاعبي فيوتشر.

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها ببراعج في مرمى فيوتشر وقلص الفارق لتصبح النتيجة 2-1 لصالح فيوتشر.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بينما بدأ فيوتشر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع: عمر كمال – سعد سمير – محمود مرعي – جوناثان

الوسط: ناصر ماهر – عربي بدر – كريم نيدفيد

الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – أحمد عاطف