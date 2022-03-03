لعبة Dying Light 2 Stay Human تحصل على تقنيات تتبع الأشعة

تتألق لعبة Dying Light 2 Stay Human بجودة صورة عالية الدقة مع تقنيات تتبع الأشعة و DLSS من شركة إنفيديا NVIDIA.

وحسبما ذكر موقع "pakistanchristian"، حصلت لعبة Dying Light 2 Stay Human، على أدوات مساعدة جديدة للحصول على تجربة مثيرة، من بينها تقنيات تتبع الأشعة و DLSS التي طورتها شركة إنفيديا.

وتظهر التجارب أن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنية GeForce RTX، تقدم تجربة ألعاب قوية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع DLSS وتتبع الأشعة، مما يجعلها أكثر واقعية من أي مكان آخر.

تعزيز تجربة الألعاب الغامرة مع تقنيات DLSS

وتقدم تقنية DLSS تجربة العاب أسرع لمنح تفاصيل إضافية عالية الدقة مع كل جزء من الثانية للاعبين دون التأثير على جودة الصورة، مما يساعد على رفع عدد الإطارات في الثانية مع الحفاظ على نفس الدقة والاستمتاع بتقنية تتبع الأشعة على معالجات RTX من إنفيديا.

وتوفر هذه التقنية قدرة على رفع معدل الإطارات في الثانية لتصل إلى الضعف مع بعض الألعاب وعلى دقة تصل 4K على لعبة مثل Dying Light 2 Stay Human.

وتساعد هذه التقنية بدعم تتبع الأشعة من منح الصور وضوح مثالي مع إظهار كافة التفاصيل الدقيقة والخطوط متناهية الصغر التي تمنح تجربة اللعب منحنى مختلف بسبب حجم التفاصيل الهائل.

وعلى سبيل المثال، عند لعب Dying Light 2 Stay Human بهذه الدقة والوضوح العالي جدا، قد تساعد في تحسين نتائج اللعب، فالدقة ستساعد على رؤية أجسام بشكل أسرع وأوضح من المعتاد.

وفي الوقت نفسه تساعد تقنية تتبع الأشعة في تحسين جميع التفاصيل داخل الصورة بـ لعبة Dying Light 2 Stay Human، بفضل استغلال الإضاءة بطريقة مختلفة عن السابق، حيث أصبح الوضوح ودقة الشخصيات والأجسام قريبة للواقع، والظلال والانعكاسات أصبحت كأنها حقيقية.